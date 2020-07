Montefiore, niente manutenzione per le strade provinciali. Porrà: “Almeno in campagna elettorale Fabiani e i consiglieri possono battere un colpo”

MONTEFIORE DELL’ASO – “Volevo segnalare al Presidente Fabiani e ai consiglieri provinciali che tra le poche funzioni rimaste c’è anche la manutenzione delle strade”. Così il sindaco di Montefiore dell’Aso Lucio Porrà relativamente alla situazione della strade provnciali che attraversano il territorio comunale montefiorano. “Sarebbe facile prendersela con i dirigenti e il personale – continua il primo cittadino – ma così non è, la colpa è solo della politica che non dà le priorità. Visto che c è un timido risveglio del turismo sarebbe il caso di pulire. Oppure inseriamo le immagini delle strade nello spot della regione Marche sotto la voce “visitate questi magnifici canyon”. Vista la campagna elettorale imminente almeno battete un colpo se ci siete”.