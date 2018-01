Moby Prince, in città la vicenda diventa politica: “Dall’amministrazione nessuna dichiarazione su mio padre”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Siamo ancora più carichi e determinati ad andare fino in fondo”. A parlare è il figlio di Sergio Rosetti, il marittimo sambenedettese morto nella tragedia del Moby Prince. Nicola Rosetti prende la parola in seguito ad una dellegiornate più lunghe per i parenti delle 140 vittime, quella in cui la commissione di inchiesta ha relazionato in Senato sulle conclusioni del lungo lavoro che ha portato ad accertare pesantissime responsabilità e mancanze su quella tragedia (CLICCA QUI).

“Desidero esprimere – spiega Rosetti – gratitudine per i tantissimi messaggi che mi sono arrivati in questi giorni da tanti concittadini e non solo, a seguito del risultato ottenuto dopo ventisette lunghi anni di battaglia, per avere verità e giustizia per i morti della tragedia del Moby Prince. Adesso siamo ancora più carichi e decisi a mettere in campo tutte le nostre forze per arrivare alla conclusione di questa vicenda che deve portarci alla giustizia, restituendo la dignità ai nostri cari scomparsi in maniera tanto tragica ed a noi, che continueremo a rivivere all’infinito quel maledetto giorno finché i colpevoli non avranno pagato”.

Rosetti critica però l’amministrazione comunale sambenedettese definendosi “dispiaciuto per l’atteggiamento dei nostri amministratori, sindaco in primis”. Il figlio del marittimo sottolinea infatti l’assenza di dichiarazioni ufficiali sugli sviluppi emersi nelle ultime settimane: “Ancora tacciono – accusa – di fronte ad un fatto che sta cambiando la storia del nostro Paese e non si decidono a schierarsi con la verità”.

Rosetti calca la mano rivolgendosi direttamente a Piunti: “Ha deliberatamente scelto di rivestire un ruolo politico importante- afferma Rosetti – , ma non si degna neanche di chiedersi cosa dovrebbe fare un sindaco in questi casi, dal momento che non ho sentito dichiarazioni in merito uscire dal suo ufficio stampa, quanto meno una parola sarebbe stata gradita, anche solo per onorare i morti. Il suo silenzio, però, non offende la loro memoria, ma il ruolo stesso che ha deciso di rivestire, perché al di la della distanza ideologica che separa due persone, di fronte a certi fatti si distingue chi la politica sa gestirla da chi vuole solo usarla”.

Rosetti ringrazia Marco Curzi che, nei giorni scorsi, ha annunciato una mozione per intitolare una via al padre Sergio (CLICCA QUI): “So che è un’iniziativa presa con il cuore”.