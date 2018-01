Moby Prince, il Pd ringrazia le famiglie delle vittime: «Riapertura del caso è merito dei loro sforzi»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd locale ha voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari e ai discendenti delle vittime della Moby Prince in occasione della riapertura del caso sull’incidente che costò la vita a 140 persone.

In una nota che porta la firme di tutti gli esponenti del partito all’interno del Consiglio Comunale sambenedettese, Antimo Di Francesco, Tonino Capriotti e Maria Rita Morganti, oltre che del capogruppo alla Regione Marche Fabio Urbinati, il partito ha lodato la tenacia di chi ha voluto perseverare nella ricerca della verità dopo tanti anni: “In questi giorni e nei prossimi, quando saranno consegnate in Senato le conclusioni della commissione d’inchiesta, si ritorna a parlare della Moby Prince e delle sue 140 Vittime. Ricordiamo con commozione tra questi un nostro concittadino sambenedettese Sergio Rosetti – ha detto il partito -. È grazie alla perseveranza ed alla tenacia delle famiglie delle vittime che è stato riaperto il caso e data la possibilità alla commissione d’inchiesta di far emergere la verità”.

“Una bella pagina di politica – continua – Sta facendo venire alla luce le responsabilità, purtroppo nascoste da più di 25 anni. Il tempo è sempre galantuomo, mai come oggi queste parole sono state più appropriate. Vogliamo quindi esprimere il nostro ringraziamento, sostegno e solidarietà a queste famiglie che lottano da tempo. In particolare all’amico Nicola Rosetti, figlio del compianto Sergio, da sempre in prima linea in questa battaglia”.