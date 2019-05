Matteo Salvini sarà ad Ascoli l’8 maggio

ASCOLI PICENO – Matteo Salvini sarà nelle Marche per un tour di due giorni che partirà, l’8 maggio, da Ascoli per poi toccare il giorno successivo le città di Pesaro, Fano, Osimo e Montegranaro. Ne dà notizia il responsabile Lega Marche senatore Paolo Arrigoni: “rispondiamo con i fatti a chi accusa la Lega di non avere a cuore la gente delle Marche – dice -. L’arrivo di Matteo Salvini non solo ribadisce l’impegno della Lega per il territorio, ma anche la sua capacità di fare squadra sempre e comunque nel rispetto in un unico interesse: i cittadini”.