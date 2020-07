“Massignano che ascolta” mette Salvini nel nome del gruppo comunale

MASSIGNANO – Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Massignano, convocato per mercoledì 29 luglio, c’è la comunicazione del gruppo di opposizione “Massignano che ascolta” in merito ad una modifica del nome. Il gruppo consiliare di chiamerà infatti “Massignano che ascolta – Lega per Salvini Premier”. Nel corso della stessa seduta si discuterà dell’approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020 – 2022, si parlerà del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti e, attraverso una interrogazione del gruppo Massignano nel Cuore, si affronterà il tema delle condizioni del trattore comunale.