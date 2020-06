Marzonetti rinnova il no all’ospedale unico: “L’emergenza coronavirus ha travolto il decreto Balduzzi. Abbiamo imparato che servono due strutture di primo livello”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’emergenza Covid ci ha lasciato molti insegnamenti e tra questi, almeno per quanto riguarda la sanità nell’area vasta 5, il più importante è che in caso di pandemia sono necessari due ospedali. Uno dedicato ai percorsi per i contagiati e l’altro per il resto delle attività ospedaliere. A Fermo, non é stato così e ne è derivato un caos organizzativo senza precedenti. Bisogna fare tesoro di questa lezione e, anche per il futuro, cancellare definitivamente dalla programmazione regionale l’idea di un ospedale unico”. Lo afferma il consigliere comunale del gruppo misto sambenedettese Pasqualino Marzonetti.

“La mia proposta – spiega – è quella di mantenere tra San Benedetto ed Ascoli due ospedali equiordinati (entrambi di primo livello) che possano garantire anche la soddisfazione della domanda di salute proveniente dall’Abruzzo. Un ospedale nuovo a San Benedetto, al casello autostradale, e una riqualificazione profonda del Mazzoni di Ascoli che può rimanere dove si trova attualmente. Il decreto Balduzzi che tendeva a ridurre ospedali e servizi è starò travolto dall’irruenza del coronavirus. Andiamo avanti e non indeboliamo il diritto più importante, quello alla salute. Sia a San Benedetto che ad Ascoli”.