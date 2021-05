Marini: “Serve l’unità del centrosinistra. Basta personalismi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La parola d’ordine per le comunali, a mio avviso, può essere una sola: unità”. A parlare è il segretario del circolo nord del Pd Alessandro Marini che guarda alle elezioni comunali d’autunno. “Serve l’unità del Pd, serve l’unità del centrosinistra, serve l’unità delle forze politiche che hanno fatto opposizione alla destra.

Solo così si possono vincere le elezioni”.

Marini guarda ai candidati in lizza, anche fuori dal Partito Democratico: “Quelli sin qui usciti sono tutti di valore, e ciascuno può essere un valore aggiunto per la coalizione. Il Movimento Cinque Stelle e Rinasci Marche, in primis, vanno considerati come necessari alleati e non possibili interlocutori. Ma non cadiamo nel solito equivoco: più dei personalismi, ribadisco, il valore principe deve essere quello dell’unità. Conosciamo la storia recente del Pd di San Benedetto, quindi non posso che fare un appello alla ragionevolezza di tutti gli esponenti in campo: unitevi, uniamoci e mandiamo via da viale De Gasperi la destra peggiore”.