Marche zona arancione, Acquaroli: “Amareggiato, eravamo tranquilli. Domani voglio capire cosa è accaduto”

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si dice amareggiato dalla decisione di classificare le Marche come zona arancione. “Da Rt 1.29 siamo passati a 1.35 – ha detto in un passaggio della diretta Facebook fatta da Acquaroli in serata -. Eravamo tranquilli perché il limite è 1.50 e per questo motivo eravamo tranquilli ma anche attenti ovviamente e determinati ad intervenire per cercare di mantenere basso il contagio”. Acquaroli ha espresso dissenso e sconcerto per una scelta inaspettata comunicatagli nel pomeriggio e ha promesso che domani cercherà di capire quali siano stati i reali parametri che hanno spinto il ministero a fare questa scelta.