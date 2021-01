Marche, vandali distruggono le vetrate del municipio di Pollenza. La reazione del vicesindaco: “E’ colpa delle vostre madri pu…”

POLLENZA – Accade nelle Marche, a Pollenza, che un gruppetto di vandali con una potente bomba carta abbia distrutto alcune vetrate del municipio. L’ennesimo atto di stupidità collegato, ed è un’aggravante, all’utilizzo di potenti petardi. Ponteti come lo sfogo del vicesindaco della cittadina, Andrea Primucci, che non l’ha davvero presa bene e non le ha mandate a dire a quegli ignoti distruttori. «La natura – ha scritto in un post su Facebook – non è stata benevola con voi: vi ha dato un cervello grande come l’atomo di una nocciolina. I primi soldi che il comune spenderà nel 2021 saranno per riparare gli effetti del vostro eroico gesto. Potevano essere utilizzati per sistemare un parco o una strada. Ma la colpa non è vostra. E’ della vostre madri pu…. che vi hanno messo al mondo”.