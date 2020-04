Marche, stop ai tributi regionali fino al 31 luglio

Via libera del Consiglio regionale Marche alla proposta di legge della Giunta per la sospensione di tutti i termini tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020, tra i quali anche il bollo auto, che slittano al 31 luglio senza maggiorazione o sanzione. Stessa procedura per la riscossione di rate dei debiti tributari in scadenza tra 31 marzo e 30 giugno e ripresa del pagamento delle rate residue da 31 luglio.”Il provvedimento che impatta 42 milioni sulle nostre casse – afferma il presidente Luca Ceriscioli – ma abbiamo lavorato per renderlo sostenibile perché lo riteniamo fondamentale in questo momento. Il dibattito in Consiglio è stato molto costruttivo, anche nell’espressione delle critiche, e l’approvazione ne è una dimostrazione”.