Marche fanalino di coda per i fondi Europei. Pignotti: “Momento buio, Ceriscioli si dimetta”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I risultati pubblicati questa mattina dal Sole 24 Ore sulla spesa dei programmi regionali e nazionali Fesr e Fse, così come denunciato dal Sen. Battistoni, sono la cartina di tornasole dell’amministrazione Ceriscioli.”. Lo affemra il Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Marche Valerio Pignotti – “la Regione Marche posizionata in fondo alla classifica testimonia l’incapacità totale del Partito Democratico e del Governatore Ceriscioli nel gestire in modo adeguato i fondi europei destinati allo sviluppo e alla crescita della Regione”.

Pignotti parla di momento buio: “Con la Regione Marche retrocessa per la programmazione europea 2021-2027 tra le Regioni del meridione, – spiega – sono opportune le dimissioni immediate dell’esecutivo targato Ceriscioli & Co.”

“Le gravi problematiche della disoccupazione giovanile, dello sviluppo infrastrutturale e della rinascita delle aree interne colpite dal sisma devono essere affrontate con scelte coraggiose e lungimiranti ed attraverso investimenti necessari. Le elezioni regionali rappresenteranno la svolta: ora o più le Marche hanno cambiato di visione, velocità e passo”.