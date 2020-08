Marche Coraggiose, i candidati al cimitero partigiano di Acquasanta: “Sempre dalla parte dell’antifascismo”

La cena di Acquasanta torna a tenere banco nel dibattito politico in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Sabato mattina, una delegazione di Marche Coraggiose, lista che sostiene il candidato presidente Maurizio Mangialardi, si è recata nel paese Piceno per quello che è stato definito “un viaggio inedito nei luoghi della memoria marchigiana”.

“Oggi siamo ad Acquasanta Terme, divenuta tristemente famosa, mesi fa, per essere stata il luogo della vile cena commemorativa della marcia su Roma”, hanno affermato i partecipanti. “Noi abbiamo voluto rendere onore ad un altro luogo, al cimitero Partigiano di Pozza, perché dinanzi ad una violenta e sanguinosa dittatura non possono esserci tentennamenti: o si sta con le vittime o coi carnefici e noi non abbiamo dubbi. Noi staremo sempre dalla parte della Resistenza, dell’antifascismo, della libertà e della pace”.