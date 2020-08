Mangialardi lascia la presidenza di Anci Marche. Mancinelli reggente

Il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi ha sospeso la sua attività a causa della campagna elettorale: è candidato presidente di Regione per il centrosinistra. Stesso discorso anche per i due vice presidenti Goffredo Brandoni e Romano Carancini, pure loro candidati, rispettivamente con Fratelli d’Italia e il Pd. Il consiglio direttivo ha nominato presidente reggente il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, convocando la prossima assemblea elettiva per definire i i nuovi organismi entro sei mesi.