Mangialardi lancia il ‘beach tour’. Si parte lunedì da San Benedetto e Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maurizio Mangialardi lancia il beach tour in vista del voto del 20 settembre. Sette giorni di incontri con gli elettori per il candidato governatore del centrosinistra con partenza fissata per lunedì 10 agosto da San Benedetto, mentre la conclusione è prevista a Gabicce.

Si comincerà dallo chalet Da Luigi lunedì alle 18.30, per proseguire alle 21 al Bagno delle Stelle di Piazza Kursaal a Grottammare. “Incontrerò in assoluta sicurezza tutte le persone che vorranno scambiare con me idee e proposte”, afferma Mangialardi. “In questa strana campagna elettorale estiva bisogna sperimentare cose nuove, per raggiungere e raccontare a tutti le Marche che abbiamo in testa”.