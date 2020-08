Mangialardi: “Abbiamo le risorse per fare un nuovo ospedale. Dopo il covid ragioniamo in modo diverso”

GROTTAMMARE – Un nuovo ospedale con nosocomi di base “dove servono” intesi come presidi territoriali. E’ questa la ricetta sulla sanità promossa da Maurizio Mangialardi. Intervenuto a Grottammare alla Festa de L’Unità, il candidato governatore del centrosinistra ha tentato di spegnere le polemiche sull’argomento più caldo dell’ultimo periodo. “Siamo riusciti ad affrontare la pandemia come non ha fatto nessuno”, ha detto Mangialardi. “Il covid è stato un elemento che ci porta a ragionare in maniera diversa. Sono per una sanità meno ospedalicentrica, con ospedali moderni, funzionali, tecnologicamente avanzati e anche belli. Abbiamo un’occasione diversa, ci sono le risorse”. Importante sarà pure la medicina del territorio, con il coinvolgimento degli infermieri di comunità e dei servizi sociali dei comuni “che conoscono meglio i contesti socio-sanitari”.

Non sono mancati attacchi agli avversari e agli alleati mancati: “Ho cercato di allargare il più possibile la coalizione ma c’è protagonismo. Spero che il dibattito riguardi solo i cittadini, le imprese, le associazioni e il volontariato e che non ci siano protagonisti di carattere nazionale che spostano il dibattito su temi che non c’entrano nulla. Le Marche sono le nostre e non le lascio a quel tipo di dibattito”.

Sul turismo, Mangialardi ha sottolineato la necessità di non concentrarsi solo sull’offerta balneare: “Noi guardiamo sempre l’asse costiero, invece se vogliamo destagionalizzare dobbiamo guardare alla trasversalità. Li c’è il futuro. L’offerta non può essere solo spiaggia, ma anche colline, enogastronomia, montagne, castelli, borghi. Questa è la chiave vincente”.

Inevitabile un pensiero al terremoto e alla ricostruzione a quasi quattro anni dal sisma: “E’ una grande tragedia che può dare un’occasione unica alle Marche. Bisogna ricostruire bene, riqualificare e diventare un grande esempio. Sul terremoto ci speculeranno tutti, diranno ‘faremo meglio’, ‘loro non sono stati capaci’, ma io dico che siamo al momento della svolta vera. Nessuno si può tirare indietro, nella fase di emergenza siamo stati i migliori, quando c’era da cambiare passo c’è stata l’ennesima congiuntura negativa come la nomina di un commissario non adeguato”.