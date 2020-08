Mangialardi a Cupra, Diego Bianchi lo intervista

CUPRA MARITTIMA – Tornerà in onda venerdì 11 settembre, quando partirà su La7 la nuova edizione di Propaganda Live, ma per Diego Bianchi il lavoro è già ricominciato con la realizzazione dei reportage e delle interviste che verranno poi trasmesse all’interno della trasmissione. Sabato sera il videomaker era nella sua Cupra Marittima dove ha avuto modo di avvicinare Maurizio Mangialardi, in città per un comizio elettorale.

Il faccia a faccia verrà proposto con molta probabilità nel corso delle prime puntate, comunque alla vigilia delle elezioni regionali che si svolgeranno il 20 e 21 settembre.

Anche l’anno scorso la stagione di Propaganda Live ripartì da Cupra, con Zoro che filmò l’interruzione delle ferie per seguire Salvini a Termoli, dove l’allora Ministro dell’Interno tenne un comizio in spiaggia nel pieno della crisi di governo.