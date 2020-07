Manca il numero legale e la commissione sul bilancio salta. Caos in Comune

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Solo tre presenti e la commissione pre-consiliare sul bilancio salta. Martedì pomeriggio in Municipio a rispondere all’appello erano solo il presidente Tonino Capriotti, Flavia Mandrelli di Articolo Uno e Domenico Pellei dell’Udc. Presenti, ma come semplici uditori quindi non utili al raggiungimento del numero legale – fissato a quattro – Rosaria Falco e Mariadele Girolami.

“E’ una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i consiglieri che si troveranno a discutere qualcosa che non hanno approfondito”, tuona la Mandrelli. “Chi voterà, anche chi voterà contro,non saprà cosa voterà”.

Questa amministrazione governa senza il minimo confronto senza consiglieri”, dice Pellei. “Lego questa questione alla mancata discussione del bilancio che ci fu a febbraio”.

La questione si sarebbe potuta risolvere alle 18.30, all’arrivo di Valerio Pignotti, Carmine Chiodi e Marco Curzi. A quel punto però l’opposizione ha puntato i piedi sottolineando il ritardo di oltre mezz’ora: “Siete fuori tempo massimo. Avremmo voluto approfondire, ma a questo punto il fatto diventa politico. Questo episodio andava denunciato”.

Duro il commento di Carmine Chiodi: “E’ una questione politica. La minoranza fa notare che noi non siamo in grado di garantire la maggioranza. E’ ovviamente dovuto agli impegni che ognuno di noi ha. Tuttavia, alle 18.30 il numero legale c’era si poteva fare la commissione. E’ una manfrina”.

L’assessore alle finanze Andrea Traini rinvia ogni chiarimento a venerdì mattina: “Ci sono stati disguidi da parte degli esponenti di maggioranza, ma il consiglio comunale sarà l’occasione per confrontarci a pieno. E’ un peccato perché c’erano tanti elementi contabili e normativi su cui potevamo avviare una discussione”.