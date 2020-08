Mal di pancia alla Lega. I militanti sambenedettesi tagliati fuori da regionali e nomine. Il successore di Antonini arriva da Massignano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo partito a livello nazionale, ma con tanti problemi nei territori. Nella Lega non tutto fila liscio e, nonostante all’apparenza il movimento appaia cementato e compatto, sono crescenti i malumori di militanti e tesserati, soprattutto a San Benedetto.

La città rivierasca lamenta infatti l’esclusione dai posti che contano. Già nella scelta dei candidati alle Regionali, i sambenedettesi erano rimasti fuori, a tutto vantaggio di volti di Ascoli e della vallata. L’occasione per rifarsi c’era ed era rappresentata dalla nomina del nuovo coordinatore provinciale al posto di Andrea Maria Antonini, che ha deciso di correre per Palazzo Raffaello.

In una riunione tra i circoli di San Benedetto, Grottammare e Cupra si era giunti ad una intesa sul nome di Laura Gorini, che però ha visto soffiarsi il posto da Enrico Fioroni, consigliere comunale di opposizione a Massignano.

Il malessere è crescente. Anche in vista delle Comunali del 2021, la Lega teme di non riuscire a imporsi in riviera. Insomma, di fronte alla forza elettorale del partito c’è la paura di non veicolare sul territorio quel marchio di riconoscimento che possa portare ad un ruolo da leader in consiglio comunale.