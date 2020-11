Luminarie, Pd contro i 76 mila euro investiti dal Comune: “Si potevano usare per altro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un paese di lucette mentre fuori c’è la morte”. Alessandro Marini cita Boris per descrivere la situazione amministrativa a San Benedetto dopo la decisione di investire 76 mila euro per le luminarie natalizie. “Non sarebbe stato meglio investire quelle risorse per aiutare le famiglie in difficolta, i cittadini e le attività commerciali che devono fronteggiare il quarto aumento TARI in quattro anni a fronte di un servizio sempre più carente o per dare un contributo per effettuare tamponi e test a chi non possa permetterselo?”, domanda il coordinatore Pd del circolo nord.

“Nel giro di qualche giorno la cifra da investire è aumentata di continuo e perfino gli stessi esponenti di partito del prode sindaco hanno chiesto di allocare quelle risorse altrove sostenendo le attività commerciali in difficolta come accaduto ad Ascoli, ad esempio, prendendo a modello una città di certo non governata da una giunta leninista. Durante la prima ondata, tantissime furono le famiglie lasciate fuori dalla consegna dei buoni pasto per mancanza di fondi e oggi si preferisce investire decine di migliaia di euro in lucine colorate e alberi, con l’aggravante che se davvero le cose dovessero peggiorare a fruirne sarebbero solamente coloro che portano a spasso il cane la sera o chi rientra dal lavoro. Forse in viale De Gasperi non se ne sono accorti, ma ieri le Marche, e quindi San Benedetto, sono entrate in zona arancione, con gravi ripercussioni che si abbatteranno su famiglie e imprese, già messe in ginocchio e faticosamente risollevatesi in questa strana estate 202”0.

Conclude Marini: “Non servono lustrini, lucine e paillettes adesso, ma interventi, seppur piccoli vista la scarsa disponibilità economica dell’ente, che siano volti ad alleggerire la pressione fiscale e a garantire a tutte le famiglie sambenedettesi di poter mettere qualcosa sulla propria tavola”.