Lucia Annibali a San Benedetto: “Spero che la Regione resti in buone mani. Non credete ai proclami e alle frasi spot”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Affidarsi alla competenza. Lo afferma a più riprese Lucia Annibali, arrivata lunedì a San Benedetto per sostenere la lista di Italia Viva in corsa per le Regionali. “La politica non deve essere sempre distruttiva, non ha bisogno di spot, proclami e frasi vuote”, dice la deputata renziana, intervenuta all’interno della sede dell’Associazione Pescatori.

Al fianco della Annibali ci sono Fabio Urbinati, Maria Stella Origlia, Eleonora Bellagamba e Davide Aliberti. “Spero che la Regione rimanga in buone mani – insiste l’onorevole – ci sono cose da migliorare e per quello ci siamo noi”.

Non mancano frecciate agli avversari, soprattutto ai leader nazionali del centrodestra che di recente hanno fatto visita nelle Marche: “Non bisogna dare credito ai messaggi semplici e ai grandi personaggi che vengono a battere il territorio con delle banalità. Ci sono state numerose adesioni ad Italia Viva e questo ci conforta”.