Liceo di Montalto, interviene anche Salvini: “Giù le mani dalle scuole. Solidarietà al sindaco Matricardi”

“Solidarietà al sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, che sta protestando perché il Governo vorrebbe cancellare il liceo comunale con la scusa dei pochi iscritti”. Anche Matteo Salvini è intervenuto sulla denuncia del sindaco di Montalto relativamente al rischio chiusura dell’istituto cittadino: “Dopo il virus servono più spazi e più classi, infatti lo stesso governo sta tenendo le scuole chiuse per evitare assembramenti. Bene aveva fatto il ministro Bussetti, capace di evitare i tagli negli istituti di molti piccoli comuni. Giù le mani dai sindaci e dalle scuole”. Una protesta portata avanti anche dall’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura Scienze e Istruzione della Camera: “Grave e paradossale la soppressione del Liceo Classico di Montalto delle Marche. Proprio in una fase emergenziale e sanitaria ancora così delicata, che potrebbe richiedere il distanziamento sociale anche alla ripresa dell’anno scolastico in autunno qualora la pandemia dovesse riprendere forza, l’ufficio regionale scolastico va esattamente nella direzione opposta. Delle due l’una: o qualcuno non ha ancora capito cosa sia il Covid-19 o è accanimento. Già un anno fa la Regione aveva tentato di chiudere l’istituto, ma grazie all’intervento nostro e dell’allora ministro Bussetti avevamo evitato il peggio. Ora, con la scusa dei pochi studenti iscritti, di nuovo questa decisione assurda. Sacrosanta, dunque, la protesta del sindaco Daniel Matricardi, al quale va tutto il mio sostegno. Presenterò nelle prossime ore un’interrogazione al ministro Azzolina affinché si renda conto in prima persona di quanto sta avvenendo e intervenga prontamente”.