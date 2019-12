Libertà di satira, in auditorium l’abbraccio a Primavera: “Vicenda che fa ridere, ma viverla in Tribunale fa effetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una vicenda che fa ridere ad ascoltarla, ma viverla in Tribunale fa un certo effetto”. Daniele Primavera commenta così il caso che lo vede protagonista nella serata sulla libertà di satira organizzata dall’opposizione consiliare.

L’esponente di Rifondazione Comunista è stato querelato per la vicenda della pagina social “Piunti sindaco e cantante”. Nei giorni scorsi la Procura ha impugnato la sentenza di assoluzione, riaprendo di fatto la questione.

“La serata nasce da un’esperienza brutta che mi riguarda, ma non si ferma lì. Da due anni e mezzo il Comune ha deciso di perseguire l’autore di una pagina satirica su Facebook con la scusa che potesse essere confusa con la pagina vera del sindaco. Sinceramente ho delle difficoltà a capire come si faccia a fare un gesto così autolesionista”.

In prima fila c’è gran parte della minoranza, mentre l’auditorium, quasi pieno, vede la presenza di simpatizzanti di Pd, Italia Viva e Articolo Uno. Oltre a comuni cittadini.

“C’è un rigurgito di fascismo in questo Paese”, accusa Flavia Mandrelli. “Tutti ormai si sentono autorizzati a contrastare chi con sarcasmo e ironia dice che le cose non devono andare in una certa direzione. Non vorrei si tornasse negli anni bui. Siamo reduci da un consiglio terrificante e deprimente”.

Tra gli ospiti c’è il fumettista Michael Rocchetti, noto con lo pseudonimo di Maicol & Mirko. “La storia di Daniele mi fa arrabbiare perché è stata portata in Tribunale una persona colpevole di avere un punto di vista diverso”.

A sostenere Primavera c’è pure Vittorio Lattanzi di Lercio: “Noi nasciamo come ispirazione ad un vero giornale e nessuno di quel giornale si è mai sognato di denunciarci. Il sistema della querela è assurdo, non scatta più sulla diffamazione ma appena si utilizza un linguaggio irriverente. Daniele ha fatto satira, è incredibile che si sia parlato di sostituzione di persona”.

Davide Piccinini di GTA Sun Beach racconta invece la storia del gruppo satirico diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento per migliaia di sambenedettesi: “L’intento primordiale non era creare una pagina satirica, ma fare qualcosa di forte che coinvolgesse tutti i cittadini; si è aperto un mondo. Mi sono trovato una bomba tra le mani e ho subito intimidazioni. Stasera vogliamo difendere un diritto sacrosanto. Nessuno vuole insultare, c’è una differenza chiara con la satira. Le querele non devono fermarci”.