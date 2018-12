Leghisti del Piceno in viaggio verso Roma. “La delegazione più numerosa delle Marche”

ASCOLI PICENO – Dal Piceno a Roma per la manifestazione della Lega. Questa mattina dalla provincia di Ascoli tre pullman hanno risposto alla chiamata di Matteo Salvini e sono partiti per Roma. Si ritroveranno alle 11 in piazza del popolo per la manifestazione della Lega.

“Di tutte le province marchigiane – spiegano dalla Lega del Piceno – Ascoli è stata la più numerosa. Tra i sostenitori sono anche presenti i giovani della Lega circa una quindicina di ragazzi che hanno deciso di passare il sabato a Roma per questo momento di aggregazione e per incoraggiare il Capitano”.

“Incoraggiamo il Ministro a continuare il suo operato svolto fin qui in maniera esemplare; a nostro avviso negli ultimi anni ci sono stati troppi governanti che hanno disatteso le promesse fatte durante la campagna elettorale , generando così una sfiducia cronica nella popolazione sopratutto giovanile. Oggi invece con questo governo e sopratutto con Salvini possiamo constatare che gli Slogan elettorali non sono più soltanto slogan fini a loro stessi ma vere promesse, rinvigorendo quella fiducia che negli ultimi anni era andata perduta. Sembra davvero che lo slogan “dalle parole ai fatti” di Matteo Salvini sia divenuto realtà“ dichiarano i ragazzi accorsi alla manifestazione”.