Lega: “Vittoria nelle Marche dietro l’angolo. Mangialardi si vergogna del simbolo del Pd”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La vittoria mai come stavolta è davvero dietro l’angolo”. E’ la convinzione del segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti, presente in riviera venerdì sera assieme a Matteo Salvini. “Mangialardi si vergogna del simbolo del Pd. Noi invece noi non ci siamo mai vergognati di mettere davanti il nostro simbolo, nemmeno in momenti tosti e difficili. Il nostro simbolo rappresenta la libertà”.

Marchetti guarda alle elezioni del 20 settembre: “Finalmente ci impossesseremo di quel palazzo, se ne impossesseranno marchigiani. Non abbiamo paura, siamo forti delle nostre proposte, stiamo facendo delle liste competitive. Il nostro programma è fantastico e anche gli amici del centrodestra verrà dietro a quel programma. Parla di infrastrutture, di sanità a portata di tutti”.