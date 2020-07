Lega, nel weekend di nuovo in piazza per sostenere Salvini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Lega della provincia di Ascoli Piceno torna in piazza per sostenere Matteo Salvini dopo la decisione del Senato di autorizzare il processo all’ex ministro dell’Interno per la vicenda Open Arms. I militanti saranno sotto ai gazebo nel weekend del primo e 2 agosto. “Con questa iniziativa vogliamo esprimere il nostro completo sostegno al nostro segretario – commenta il commissario provinciale Andrea Maria Antonini – e a quanto da lui fatto in tema migratorio da allora Ministro dell’Interno”.

Continuerà inoltre la campagna tesseramento.

San Benedetto del Tronto: sabato 17-21 in viale Secondo Moretti davanti al Chicco d’Oro, domenica 17-21in piazza Matteotti nei pressi della Chiesa di San Giuseppe;

Grottammare: sabato e domenica ore 17-21 in piazza Pericle Fazzini e al lungomare della Repubblica davanti alla concessione numero 43;

Ascoli Piceno: sabato e domenica ore 21-23 in piazza Arringo;

Monsampolo del Tronto: sabato ore 17-20 presso il bar Cupido in viale Giorgio La Pira 21;

Montalto delle Marche: domenica 9,30-11,30 in piazza Sisto V;

Venarotta: sabato 9.30-12 in piazzetta dell’Aviatore;

Roccafluvione: sabato ore 16-18 in piazza Aldo Moro.