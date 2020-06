Lega, l’onorevole Latini e il commissario Marchetti a Grottammare per presentare i gruppi consiliari di Cupra e Massignano

GROTTAMMARE – Domani pomeriggio presso la sede della Lega di Grottammare si terrà una conferenza stampa alla presenza del Commissario regionale Lega Marche on. Riccardo Augusto Marchetti, del Commissario provinciale Lega nonché responsabile degli Enti Locali regionale, Andrea Maria Antonini e dell’ on. Giorgia Latini per presentare ufficialmente i gruppi consiliari Lega di Cupra Marittima e Massignano. Si potrà cogliere l’occasione per parlare con l’on. Marchetti dell’inizio della campagna elettorale regionale e per fare un resoconto della presenza di Matteo Salvini in provincia.