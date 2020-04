Lega: “Il Piceno riparta prima del nord delle Marche. Qui contagi al minimo”

La Lega della provincia di Ascoli chiede a tutte le altre forze politiche, agli organi istituzionali , alle associazioni di categoria e ai liberi cittadini della provincia di unirsi “al fine di chiedere alla Regione Marche e al Governo nazionale che nel programma delle riaperture la provincia di Ascoli venga considerata come soggetto separato e non assimilabile alle tempistiche che si adotteranno per la riapertura e la ripartenza della Regione”.

A parlare è Andrea Maria Antonini che ci tiene a differenziare i dati del nord delle Marche rispetto al sud dove i dati dei contagi sono bassissimi.

“Le percentuali parlano chiaro: la provincia di Ascoli rappresenta solo il 4,3% di tutti i malati di Covid della Regione, ha avuto 11 decessi su 834 totali in regione ( ovvero solo l’ 1,3 % del totale nella Regione) un tasso di mortalità al di sotto del 4% (di contro il 14% della Regione Marche e addirittura il 18% della provincia di Pesaro Urbino) ; e solamente lo 0,131 della popolazione è stata infettata ovvero 13 cittadini ogni mille”.

Per Antonini è fondamentale ripartire il prima possibile: “Il Piceno risente ancora della grave crisi economica susseguente al 2008 con la chiusura e delocalizzazione di importanti aziende produttive ed è ancora ferito dal terremoto del 2016 che ha portato al collasso tessuti economici e sociali. Non si può permettere di rimanere immobile in un momento dove con le dovute e necessarie precauzioni di sicurezza dovrebbe rimettere in esercizio tutte le parti attive produttive del territorio”.