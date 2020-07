Lega, Armando Siri presenta il suo libro a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Armando Siri torna a San Benedetto per presentare il libro “Dipende da te”. Il senatore della Lega interverrà giovedì 23 luglio alle 19.30 allo stabilimento balneare La Conchiglia. Ad affiancarlo ci saranno il coordinatore regionale Riccardo Augusto Marchetti e l’onorevole Giorgia Latini.

Ex sottosegretario al ministero delle Infrastrutture durante il primo governo Conte, Siri era già stato in riviera lo scorso 30 gennaio. Sarebbe dovuto essere un incontro in vista delle imminenti elezioni regionali, ma poi l’esplosione dell’emergenza coronavirus ha stravolto piani e calendario.

Anche questo appuntamento guarderà, di fatto, al voto del 20 settembre.