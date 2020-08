Lega, Andrea Antonini inaugura la sede elettorale di Ascoli

ASCOLI PICENO – Sarà inaugurata domenica alle 19 la sede elettorale ascolana di Andrea Maria Antonini, candidato della Lega alle Elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Il punto è in via Del Duca 1 a due passi da Piazza del Popolo ed è già attivo da giorni. “Sarà un luogo di ritrovo per tutti gli ascolani e, ovviamente, anche per il territorio montano, non solamente un luogo di rappresentanza. Io sarò spesso presente, mettendomi a disposizione per ascoltare chiunque, accogliere proposte e confrontandomi sulle mie idee per il Piceno”.

La sede sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 ed è a disposizione per incontri e appuntamenti. “Ringrazio i collaboratori e chiunque sta lavorando con me per cambiare la storia delle Marche. È una squadra che sta crescendo ogni giorno e questo mi inorgoglisce”.

Al taglio del nastro, che segue quello della sede di San Benedetto in presenza del candidato governatore Francesco Acquaroli, interverranno anche l’onorevole Giorgia Latini, il Commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.