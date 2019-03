“Le bancarelle di legno non sono mai state autorizzate”. A rischio il mercatino di viale Marinai d’Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il paese alto classificato come zona A1, il centro storico come A2 e via Mare come A3. Sono le premesse della comunicazione fatta dalla Soprintendenza delle Marche al comune di San Benedetto relativamente all’occupazione di suolo pubblico dei dehors. Quelle tre macro aree vengono indicatecome zone da inserire nella categoria DA1 “Dehors aperti”, vale a dire occupazioni di suolo pubblico prive di delimitazioni fisiche o chiusure. Ma l’aspetto importante del documento riguarda il mercatino di legno di viale Marinai d’Italia che viene definito “di pessimo impatto paesaggistico” e in aggiunta “non risulta agli atti che quella doppia schiera di fabbricati sia mai stata autorizzata da questo ufficio”.

Tra le varie regole indicate dalla Soprintendenza c’è anche quella relativa ai colori degli arredi di sedie e tavolini posizionati su suolo pubblico. Tra le indicazioni c’è quella di escludere il grigio in quanto si confonderebbe con i colori delle pavimentazioni. “I gazebo – indica inoltre la Soprintendenza – potranno essere realizzati solo se inseribili correttamente nell’ambito urbano, in nicchie e angoli e non dovranno costituire appendici emergenti, per tre lati, dai prospetti degli edifici, ad invasione dello spazio pubblico”.

Ma si parla anche dell’impossibilità di utilizzare fioriere come barriere perimetrali di delimitazione delle aree ma elementi puntuali di arredo urbano. Non sono neppure consentiti cordoni di recinzione.