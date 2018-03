Lavoro, Disoccupati Piceni: “Governo e Regione diano garanzie ai disoccupati involontari”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con l’Inizio della nuova legislatura, il gruppo Disoccupati Piceni richiama l’attenzione della politica sulla condizione dei lavoratori, puntando i riflettori sulla necessità di ammortizzatori sociali che salvaguardino il benessere nei periodi di disoccupazione, come discusso nel corso dell’incontro con la Commissione Lavoro della Regione Marche.

“Ci aspettiamo un profondo cambiamento di paradigma – dice il gruppo -. La dignità e il rispetto dell’individuo devono tornare al centro della società e soprattutto dell’economia. Negli ultimi anni, accanto al perdurare di una profonda crisi economica, limitata come abbiamo visto, solo ad alcuni ceti della popolazione sono state approvate nuove normative sul lavoro, che si sono

dimostrate del tutto inadeguate per la tutela del lavoratore, diventato oramai “l’anello più debole dell’economia globale”. Uno dei punti fondamentali, inseriti nella nostra piattaforma anticrisi, è

l’introduzione di un ammortizzatore sociale per i disoccupati involontari”.

Il gruppo focalizza il proprio discorso sulla necessità di garantire un reddito a chi, per i mutamenti del mercato del lavoro, non ha possibilità di un rapporto continuativo con il posto di lavoro ed è costretto a lavorare a periodi, rimanendo così privato della stabilità necessaria a sostenere una famiglia.

“Il peso sociale per la nuova flessibilità richiesto dal mondo del lavoro e dalle imprese deve essere sostenuto e ridistribuito su tutta la comunità. La precarietà e la flessibilità, non possono essere più sostenute unicamente dal lavoratore e dalla sua famiglia – continua Disoccupati Piceni -. Occorre una nuova

consapevolezza, la vita e la felicità dell’individuo devono essere al centro della società e soprattutto dell’economia. Oggi, si passa da alcuni dipendenti che lavorano fino a sessanta ore settimanali, ad altri lavoratori che invece sono occupati per un massimo di diciotto ore, per arrivare addirittura ai cittadini che non lavorano da cinque anni. In questa difficile situazione economica e sociale, per sopravvivere si è disposti a qualsiasi occupazione. Proliferano il lavoro in nero, lo sfruttamento e persino la schiavitù. Il malessere tra le persone e le famiglie senza occupazione si diffonde. Il lavoratore è diventato oramai l’anello più debole dell’economia globale”.

Quindi la proposta: “Occorre un ammortizzatore sociale che copra ogni periodo di disoccupazione, assicurando quindi un reddito per vivere con dignità e i contributi per la pensione. In poche parole, stabilito un reddito mensile minimo per vivere, nel caso il lavoratore o la lavoratrice lavori solo pochi giorni durante il mese, il Comune di residenza deve corrispondere la differenza tra il reddito percepito con un lavoro precario e la somma minima mensile stabilita dall’Istat per vivere con dignità. La priorità deve diventare l’ammortizzatore sociale universale per tutti i lavoratori delle aziende private”.