Lavori al Madonna del Soccorso, Casini: “La risposta a chi parlava di chiusura e diffondeva fake news”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono stati scoperti giovedì i teli del cantiere del Madonna del Soccorso. L’ospedale è stato interessato da una serie di una serie di lavori pari ad un investimento 5,5 milioni di euro. A questo finanziamento si sommano ulteriori 1,6 milioni di euro che prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di un impianto fotovoltaico. “La nuova facciata del Madonna del Soccorso è la risposta tangibile a chi in tutti questi anni per preparare al meglio la campagna elettorale ha speculato sulla salute dei cittadini, diffondendo fake news sulla chiusura”, afferma la vicepresidente della Regione, Anna Casini. “Mentre, durante la fase più difficile della pandemia, realizzavamo investimenti strutturali e tecnologi per l’ospedale, piovevano voci e dicerie che spaventavano i cittadini. Oggi possiamo invece vedere ciò che ha sempre realmente rappresentato per noi l’ospedale: una struttura sanitaria di prossimità che doveva essere resa più moderna per rispettare i nuovi standard qualitativi di cui pazienti e personale sanitario hanno più che mai bisogno. La sanità è cambiata e molto probabilmente cambieranno anche le norme che regolamentano la presenza degli ospedali nei territori, quello che non cambia è il valore della sanità pubblica, un valore che va difeso e coltivato, non un’arma da campagna elettorale”.