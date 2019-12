La Lega torna in piazza. Sabato e domenica raccolta firme contro il Mes

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Lega scende in piazza per protestare contro il Mes. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in piazza Matteotti dalle 17 alle 20, il movimento di Matteo Salvini raccoglierà le firme per ottenere il blocco immediato della riforma sul fondo salva Stati.

“Con la riforma, il Mes incorpora quanto di peggio la politica economica europea ci ha proposto negli ultimi dieci anni”, affermano i leghisti. Diciamo no ad un trattato che divide gli Stati europei in Paesi di serie A e di serie B, usando i parametri fallimentari del fiscal compact”.

Complessivamente saranno cento i gazebo distribuiti in tutte le Marche. Si potrà firmare anche a Grottammare, in piazza Pericle Fazzini, sabato dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13.