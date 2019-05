La Lega sui rimborsi negati: “Ennesimo scippo di dignità, ci opponiamo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il consigliere regionale della Lega Marzia Malagia interviene sull’argomento caldo del momento, ossia l’abrogazione della Legge del 1987 che garantiva i rimborsi per le spese affrontate dai malati oncologici, rimborsi che ad oggi verranno dati solo a chi si cura nella Regione Marche.

“L’ultima malefatta del governo Ceriscioli in campo sanitario è l’ennesimo colpo al cuore per noi marchigiani – spiega la Malaigia -. È stata infatti abrogata la legge del 1987 che permetteva di ricevere rimborsi per le terapie oncologiche dei malati che avevano necessità di essere curati fuori regione. E le ‘pezze’ che il governatore cerca sempre di mettere, come al solito lasciano un segno ancor più evidente del buco da lui stesso causato. Magre sono le giustificazioni addotte da Ceriscioli, a cui è difficile credere, perché di fatto i nostri cittadini non avranno più la libertà di poter scegliere dove essere curati”.

Prosegue: “I motivi per cui una persona ha diritto di scegliere dove essere curata possono essere diversi: vuoi per ragioni organizzative della famiglia, si pensi ad un anziano i cui figli risiedono in altra regione; influente è anche il rapporto fiduciario tra un determinato medico ed il paziente, in momenti di vita difficili, da affrontare con serenità e stima reciproca; ma soprattutto ci sono tipi di terapie oncologiche che nella nostra regione non sono presenti, per cui è tassativo poter andare altrove. E se anche si è affermato che ogni caso sarà valutato a sé, si pensi alla situazione oggettiva di chi è in condizione di estrema sofferenza e non può perdere tempo tra una scartoffia e l’altra per fare richieste ed aspettare che una commissione di valutazione esamini il suo caso e dia il responso. Tanto più che i primi effetti nefasti si sono già verificati in pazienti di mia conoscenza, che si sono visti rifiutare quell’unica speranza che potevano avere, per poter affrontare una patologia così aggressiva. La Lega si oppone fermamente a questo ennesimo scippo di dignità a danno di chi invece ha diritto di essere maggiormente tutelato ed assistito; lo stesso ministro Salvini ne ha fatto condanna in occasione della sua visita nella nostra regione”.