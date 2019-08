La diffida a Ceriscioli verrà inviata in settimana. L’opposizione non firma. Maggioranza irritata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La diffida contro la Regione verrà inviata in settimana. Lo annuncia Pasqualino Piunti, deciso a velocizzare i tempi “anche per consentire ai destinatari di leggere il documento e, eventualmente, di controbattere”.

Il testo vedrà la firma dei componenti di maggioranza, non quelli di opposizione. Uno scenario differente da quello prospettato dal sindaco venerdì scorso alla Festa Rossa, quando sperava e pensava di godere pure dell’adesione della minoranza.

“Un atto per essere valido ha bisogno di una sola firma – precisa Piunti – il fatto di firmarla tutti assieme avrebbe ribadito il concetto con più peso. A me comunque non cambia niente, non giudichiamo”.

Non cela invece irritazione San Benedetto Protagonista e Fratelli d’Italia: “È un inghippo che non si è capito perché l’avete messo in piedi”, accusa Carmine Chiodi. “Avevamo deciso insieme di firmarlo e ora vi tirate indietro. Non capisco perché”.

Il primo cittadino ribadisce infine l’inesistenza di un duello con Ascoli: “Il dubbio va eliminato subito. Se Ascoli ha il massimo, a noi va benissimo. Noi proseguiamo per la nostra strada. Chiediamo solo l’applicazione della legge. Vogliamo avere la migliore sanità possibile per il sud delle Marche”.