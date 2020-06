La denuncia di Celani: “La Regione stanzia fondi per le città con il Covid Hospital ma dimentica San Benedetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Regione darà centomila euro alle città di Pesaro e Civitanova per ricostruire la loro immagine. Nulla a San Benedetto”. E’ duro l’attacco sferrato dal consigliere regionale Piero Celani che denuncia come la Riviera delle Palme sia stata tagliata fuori dai fondi stanziati erogati in favore delle città che, durante l’emergenza, hanno visto i propri ospedali trasforamrsi in centro Covid.

Celani parla di “fatto gravissimo”. “Hanno a disposizione 210 milioni deliberati in consiglio per il sostegno di cittadini e imprese colpiti dal coronavirus – afferma – ma non sono riusciti a inserire San Benedetto tra le città meritevoli di ricevere il fondo per ricostruire la propria immagine. In Regione dimenticano che anche qui l’ospedale è stato trasformato in centro Covid? – chiede provocatoriamente l’ex presidente della Provincia – si tratta dell’ennesima conferma di come il Sud delle Marche e, in particolar modo il Piceno, siano ignorati dalla Regione”.