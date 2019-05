La denuncia dell’assessore Carboni: “La regione ha abrogato il rimborso delle spese ai malati oncologici”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parla, ironicamente, di “un bel regalo ai cittadini” l’assessore al sociale del comune di San Benedetto Emanuela Carboni. “L’amministrazione della Regione Marche con la legge regionale n.8 del 18 aprile scorso ha abrogato la legge regionale n.30 del 1987 che rimborsava le spese ai malati oncologici”.

“E’ una cosa vergognosa – spiega Carboni che si rivolge al consigliere regionale Fabio Urbinati: “Fabio Urbinati nelle conferenze parla delle eccellenze del nostro territorio ma non di questa novità. Questa è la sinistra dalla parte del popolo. Come farà chi non potrà permettersi le cure?”