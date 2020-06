La capitaneria: “Sul dragaggio la Regione restituisca il favore a San Benedetto”. Undici anni dopo ancora non sappiamo dove mettere le sabbie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in un documento datato aprile 2009 che, nero su bianco, la Capitaneria di Porto impegna la Regione Marche ad provvedere ad ospitare le sabbie dragate dal porto di San Benedetto. Si tratta del verbale di una conferenza di servizi che finirà nella discussione del prossimo consiglio regionale sotto forma di mozione firmata da Fabio Urbinati che torna a chiedere spiegazioni all’assessore regionale ai porti Anna Casini proprio in merito ai continui ritardi nel dragaggio del porto. Ritardi dovuti proprio all’assenza di una location dove smaltire le sabbie scavate L’assessore, due mesi fa, proprio rispondendo ad una interrogazione di Urbinati, aveva infatti affermato che la gestione della vicenda dovrebbe essere a carico del ministero e non della Regione dal momento che una parte del porto è di competenza demaniale.

Ma quando, nel 2009, il porto di San Benedetto aprì una vasca di colmata per ospitare i fanghi dragati dall’impianto di Senigallia, fu preso un formale accordo relativo proprio al fatto che la Regione avrebbe aperto una delle proprie vasche per ospitare le sabbie dragate dall’impianto rivierasco. Ora sono tornati alla luce anche i documenti che provano come, nell’aprile del 2009, fu lo stesso comandante della capitaneria di porto, all’epoca era Luigi Forner, a ratificare quella sorta di patto attraverso un formale impegno da parte della Regione Marche «affinché venga assicurato che, in caso di prossime prevedibili esigenze di escavo del porto di San Benedetto del Tronto e laddove dovesse rendersi necessario il deposito o lo smaltimento delle sabbie non adatte al ripascimento, venga adottata ogni percorribile soluzione al fine di garantire la possibilità di smaltire un quantitativo equivalente». Ad undici anni di distanza però, e malgrado lo stesso Urbinati affermi che all’interno della vasca di colmata di Ancona ci sia lo spazio per ospitare le sabbie del dragaggio del porto nostrano, la Regione non ha ospitato ancora un solo granello di sabbia del nostro impianto.

Così il consigliere regionale, con i nuovi documenti in mano, torna all’attacco e ha presentato una mozione che sarà discussa in occasione del prossimo consiglio. «Quello che chiedo – spiega – è che vengano immediatamente effettuati i carotaggi necessari all’avvio dell’opera di dragaggio con lo smaltimento e il deposito delle sabbie nella vasca di colmata di Ancona». Insomma si preannuncia una nuova battaglia in consiglio regionale. Quello che è certo è che tutto questa vicenda vede come prime vittime i marittimi del porto di San Benedetto costretti a fare i conti con una situazione precaria e pericolosa, resa percorribile soltanto grazie al grando lavoro della capitaneria di porto coordinata dal comandante Mauro Colarossi.