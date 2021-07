La Bottiglieri dà buca a Miranda. Non sarà presente al confronto con Canducci e Angelini

Un gesto forte e inaspettato. Perché se era già noto il rifiuto da parte di Aurora Bottiglieri di accogliere le richieste di Miranda, nessuno avrebbe immaginato la rinuncia da parte della candidata sindaco a presenziare all’incontro promosso dal laboratorio giovanile per la serata di mercoledì. “E’ inutile l’ennesimo incontro con Miranda su posizioni già note circa le candidature messe in campo”, si legge in una nota firmata da Pd, Nos e Articolo Uno.

“Da quasi un anno il tavolo del centrosinistra convocato dal Partito Democratico ha avviato consultazioni per giungere a una candidatura unitaria che superasse quelle in campo già all’apertura del tavolo stesso, nomi rispettabili ma che evidentemente non riscuotevano il consenso, neppure parziale, dei partecipanti. Nel corso dei mesi numerose proposte di mediazione sono state avanzate, in particolare quella di individuare una figura terza all’interno di una rosa di nomi da costruire insieme. Tutte le proposte in tal senso sono state rigettate al mittente sia sui giornali che sui tavoli e fino ai più recenti incontri bilaterali. Del resto non è difficile ricostruire, anche attraverso la stampa, il lungo elenco di dichiarazioni ufficiali. Solo dopo molti di questi rifiuti, e dopo l’ulteriore e unico passo indietro di Claudio Benigni quale candidato del Pd, la coalizione determinata a trovare una sintesi civica, formata da PD, Art. 1 e civica Nos, ha individuato come punto di mediazione la candidatura indipendente di Aurora Bottiglieri. Candidatura di mediazione che, lo ricordiamo, è giunta mesi dopo le altre candidature proprio a causa di questi tentativi purtroppo infruttuosi”.

Porte chiuse quindi, ma non a Miranda. “Saremo ovviamente felici di raccogliere le proposte di Miranda in tema di lavoro, antifascismo, diritti, ambiente, cultura, e su tutti i temi su cui questo prolifico gruppo di giovani avrà intenzione di lavorare insieme a noi. Ad oggi, nonostante gli ulteriori e apprezzabili inviti di Miranda, risultano soltanto altri rifiuti, anche pubblicati dalla stampa. Se e quando dovesse registrarsi una diversa disponibilità al superamento delle candidature in campo da parte dei nostri interlocutori, che finora mai hanno messo in discussione la loro proposta, ci riserviamo ovviamente di effettuare diverse valutazioni”.

Al parco Wojtyla, pertanto, dovrebbero presentarsi solamente Paolo Canducci e Serafino Angelini. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo.