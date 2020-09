Italia Viva, Urbinati incontra Rosato a Roma: “Faremo tutto nel rispetto delle istituzioni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fabio Urbinati ha incontrato a Roma il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Una riunione con i vertici di Italia Viva per preparare il ricorso al Tar con il quale si chiederà la riammissione della lista in consiglio regionale. Il procedimento verrà avviato una volta che la Corte d’Appello effettuerà la proclamazione.

“Faremo tutto nel rispetto delle istituzioni e della legge”, scrive Urbinati sui social. “Ma lo faremo anche e soprattutto nel rispetto degli elettori che ci hanno dato fiducia. Non riteniamo giusto escludere dalla rappresentanza nel Consiglio Regionale delle Marche la seconda forza della coalizione di centrosinistra. C’è in gioco un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’inviolabile volontà degli elettori. Continuiamo a lavorare per il nostro territorio, sempre con il sorriso, convinti che la lealtà e il lavoro pagano sempre”.