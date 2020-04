Italia Viva: “Il Comune consenta a bar, ristoranti e chalet di ampliare la superficie all’esterno”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “I parcheggi gratuiti per i residenti sul lungomare non possono bastare”. Italia Viva chiede all’amministrazione comunale un ulteriore passo in avanti che comprenda anche una revisione del piano del traffico “che preveda più spazio per le persone anche perché il distanziamento sociale obbligherà le imprese ad occupare più superfici esterne alle attività”.

Per i renziani il sindaco Piunti starebbe firmando provvedimenti “fotocopia” alla Presidenza del Consiglio. Al contrario, dovrebbe provvedere a prorogare “almeno fino al mese di settembre” la sospensione dell’emissione dei ruoli Tari annualità 2020 a famiglie e imprese e ad introdurre una norma transitoria e temporanea per la stagione estiva 2020 “che consenta agli stabilimenti balneari, ai bar, ai ristoranti di ampliare la superficie anche di suolo pubblico a loro disposizione per la somministrazione di cibo e bevande esentandoli dal pagamento della relativa tassa di occupazione”. Infine, si chiede di abolire la tassa di soggiorno.