Italia Viva Grottammare: “Quattrocento milioni non bastano. Intervenga anche la Regione”

GROTTAMMARE – “La Regione intervenga con uno stanziamento aggiuntivo”. Lo chiedono i coordinatori di Italia Viva Grottammare Luigi Travaglini e Cristina Baldoni che considerano insufficienti i 400 milioni euro stanziati dal governo. “Il Governo, le Regioni e le Istituzioni, si sono attivati per le rispettive competenze lavorando incessantemente senza sosta. I necessari provvedimenti emessi dal Governo centrale concernenti la chiusura di attività artigianali, commerciali, escluse quelle alimentari di prima necessità, e l’invito a tutti i cittadini a restare a casa il piu’ possibile per evitare il contagio, purtroppo hanno messo in difficoltà parecchie famiglie, per mancanza di disponibilità economica per l’acquisto di beni di prima necessità, necessari​ per la sopravvivenza, nonché le stesse aziende ed attività artigianali titolari di partita IVA, i liberi professionisti, gli autonomi, i precari”.

“Di recente – continuano – il Governo ha stanziato la somma di 400 milioni di euro da trasferire ai Comuni, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di persone bisognose per sopperire lo stato di disagio.

Pur apprezzando il provvedimento del Governo, allo stato attuale, considerata la gravità della crisi economica, riteniamo insufficiente la somma stanziata a garantire la dignità delle famiglie bisognose.​ Facciamo pertanto appello alla sensibilità della Regione Marche, affinchè con tutti gli​ sforzi possibili, in questo momento critico, metta a disposizione dei Comuni somme straordinarie​ di denaro, ad integrare quelle disposte dal Governo, poiché a tutt’oggi non conosciamo i tempi della crisi , ma conosciamo soltanto le difficoltà e le sofferenze dei nostri cittadini. Siamo certi che i comuni, nei limiti delle proprie possibilità, attueranno tutte le misure necessarie affinchè nessuno resti escluso da questa emergenza. Chiaramente, l’ eventuale contributo, vada elargito in​ modo trasparente ed oculato agli effettivi bisognosi.​ Vale la pena infine ribadire il ringraziamento più sincero a tutti coloro che si adoperano costantemente al soccorso ed alle cure delle persone colpite dal virus, ai volontari tutti ciascuno per il proprio settore, al personale sanitario,​ alle forze dell’ordine per la loro competenza, agli operatori che continuano a lavorare garantendoci approvvigionamento quotidiano….

L’augurio sia davvero che la scienza in tempi brevi possa individuare il giusto farmaco per combattere questo male e tornare presto alla normale vivibilità, non trascurando che occorre concentrarsi parimenti sul dopo, e sul graduale risveglio del paese, stordito ancora, – e come potrebbe essere diversamente-,​ da questa pandemia. La presente richiesta viene inviata alla Regione Marche tramite il Consigliere Regionale Fabio Urbinati”.