Italia City Branding, ad Ascoli un milione di euro per il recupero delle aree. M5S: “Grande lavoro del sottosegretario Turco”

ASCOLI PICENO – Sono 31 le città capoluogo selezionate per il finanziamento del bando “Italia City Branding”. Un numero superiore a quello preventivato inizialmente (20), grazie alla qualità dei progetti pervenuti, all’entità del contributo richiesto e alla dotazione finanziaria disponibile. Delle 107 città capoluogo Italiane, a cui era rivolto l’Avviso, hanno avuto accesso al bando ben 31 città, ed addirittura 3 delle Marche, per un progetto che ha stanziato complessivamente 339 milioni di euro. Nella nostra regione Ascoli Piceno ha ottenuto 1.000.000 di euro, Ancona 354.726 euro e Pesaro 100.000 euro, per un totale di 1.454.726 euro. Partendo da un finanziamento complessivo di 23,6 milioni per la progettazione (di cui 3,6 milioni a carico dei Comuni), saranno realizzati investimenti per un totale di 339 milioni di euro.

Gli ambiti d’investimento sono: recupero di manufatti e aree dismesse; aree mercatali; aree verdi o di interesse economico-culturale; sviluppo di infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale; infrastrutture e servizi per l’internazionalizzazione dell’offerta culturale e sportiva; sviluppo del territorio attraverso infrastrutture e servizi nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Durante la fase di elaborazione della progettazione degli interventi, i Comuni selezionati saranno supportati da Investitalia. I tempi previsti per la conclusione della progettazione sono stringenti, da 4 a massimo 28 mesi.

“Ringraziamo il nostro Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti Mario Turco per il lavoro svolto – affermano i parlamentari marchigiani del Movimento 5 Stelle – Auspichiamo che i comuni capoluogo delle Marche sappiano mettere a frutto queste importanti risorse per migliorare la qualità della vita ed i servizi delle nostre città, con questa importante risorsa che deve essere utilizzata nella maniera migliore, e che è ancor più preziosa in questo particolare momento”.