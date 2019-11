Ipotesi ospedale a Fosso dei Galli, Falco: “Favorevole, ma ultima parola ai tecnici”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo ospedale nel terreno di Fosso dei Galli come proposto dai comitati di quartiere? Rosaria Falco non chiude la porta all’ipotesi. “La zona è vicinissima all’area proposta dal Comune di Monteprandone”, dice la consigliera comunale. “Sicuramente il Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso ha sempre auspicato un ospedale sulla costa e possibilmente nel territorio comunale, dunque il sito in questione non può che incontrare il nostro favore, demandando ai tecnici l’ultima parola sulla concreta fattibilità dell’opera in tale sede”.

Prosegue l’esponente del gruppo misto: “In ogni caso ricordiamo per completezza che entrambi i siti proposti hanno ciascuno una superficie tale da consentire la costruzione di un ospedale identico a quello da costruire a Macerata, il quale ha dimensioni maggiori di quelli prospettato per Pagliare. Ribadiamo con fermezza la totale contrarietà del comitato all’assurdità dei 37 ettari di Pagliare-Colli del Tronto”.