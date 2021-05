Inchiesta stadio, Canducci: “La commissione valuti gli errori senza strumentalizzare come fece Piunti con noi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La commissione lavori con tranquillità”. Lo chiede Paolo Canducci, candidato sindaco di Verdi-Rinasci Marche, a proposito dell’inchiesta de La Nuova Riviera sulla vicenda dello stadio Riviera delle Palme.

“I membri vedano se ci sono stati errori, valutino che tipo di errori sono stati fatti e poi, nel caso, si prenderanno provvedimenti”, spiega l’ex assessore, in giunta quando nel 2014 si verificò una situazione analoga.

“Abbiamo vissuto con la precedente amministrazione una situazione simile e l’attuale maggioranza strumentalizzò enormemente quella storia. Spero che questo non avvenga ora e che al contrario si cerchi di trovare una soluzione per non danneggiare eccessivamente i conti del Comune. Mi auguro ci sia un atteggiamento sereno rispetto al passato, quando con la scusa della Samb si cercò di far saltare l’amministrazione Gaspari. Questo deve essere l’approccio corretto. Un approccio che Piunti e altri, che erano all’epoca all’opposizione, non tenerono. Questo deve essere il senso della commissione: capire il problema e trovare una soluzione con gli uffici”.