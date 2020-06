Incendio in A14, Forza Italia all’attacco: “Governo e Regione fermi con le politiche infrastrutturali”

Dopo l’incendio del camion in A14 che, questa mattina, ha creato la vita estremamente difficile a centinaia di automobilisti, interviene la capogruppo regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi. “Ci risiamo – afferma -. Un nuovo incidente in autostrada. E l’A14 è costretta alla paralisi. Un sinistro stradale avvenuto tra San Benedetto e val Vibrata questa mattina, ha causato lunghe code e rallentamenti, e ha obbligato i soccorritori a chiudere l’A14 in entrambi i sensi di marcia”.

“Il Governo e la Regione, senza alcun intervento, da troppi anni, teso ad ammodernare e adeguare le infrastrutture delle Marche del Sud all’attuale traffico su gomma, assistono inermi al collasso della circolazione, alla paralisi marchigiana. E’ evidente ormai, e innegabile, la responsabilità della politica che governa il Paese e le Marche, a guida Pd, sul tracollo infrastrutturale e di conseguenza economico, turistico e sociale della nostra Regione. Il prossimo governo regionale, con la sinistra ormai fuori dai giochi, assumerà come priorità assoluta il miglioramento delle infrastrutture viarie della nostra regione, partendo proprio dalle Marche sud”.