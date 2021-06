Il sottosegretario Battistoni in visita al Centro Agroalimentare: “Qui un’ottima organizzazione”

Visita di Francesco Battistoni al Centro Agroalimentare di San Benedetto. Come annunciato nelle scorse ore, il senator e Sottosegretario con deleghe – tra le altre cose – alla filiera ortofrutticola e all’agricoltura biologica è arrivato nella tarda mattinata di martedì accompagnato dal direttore generale alla Pesca Riccardo Rigillo per dare vita ad un’analisi sull’intero settore agroalimentare e verificare le attività svolte all’interno di uno degli asset infrastrutturali più importanti tra le Marche e l’Abruzzo.

Ad accoglierlo c’erano il sindaco Piunti, l’assessore alle attività produttive Filippo Olivieri e l’amministratore delegato del Caap Francesca Perotti.

“Il Pnrr – ha affermato Battistoni – sarà uno strumento utile per la crescita del nostro Paese. Servirà anche al mondo della pesca per ammodernare le flotte e per rafforzare i rapporti di filiera. Visitando diverse aziende ittiche del Centro, con molto piacere ho constatato un’ottima organizzazione. Il Centro ha una vocazione preponderante verso la trasformazione dei prodotti, e qui vengono lavorate tantissime specie pescate nell’Adriatico”.