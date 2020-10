Il sindaco Piunti sull’ospedale: “Ritorno al Covid? Solo se si riempie anche Civitanova. E stavolta non si tocchi il punto nascite”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il Madonna del Soccorso nuovamente ospedale Covid? Solo quando tutte le altre strutture preposte saranno piene, anche quella di Civitanova Marche”. Parla il sindaco Pasqualino Piunti che interviene sulla possibilità di un ritorno del nosocomio sambenedettese ad ospitare soltanto i contagiati da Sars-Cov-2 che necessitano di assistenza ospedaliera.

“Nella nostra Regione ci sono diverse strutture da utilizzare prima di pensare al Madonna del Soccorso – afferma – dal Torrette di Ancona fino al Murri di Fermo e alla Rsa di Campofilone. E poi c’è la famosa “Astronave”. Una volta riempite queste strutture si può pensare a San Benedetto ma sia chiaro che questa volta Pediatria e il Punto Nascite non si toccano. Quello che è successo a marzo non si ripeterà, la Regione ha avuto tutto il tempo per organizzarsi in vista di questa seconda ondata. Invece di passare settimane in campagna elettorale forse occorreva organizzarsi un po’ meglio”.