Il Popolo della Famiglia si incontra a Grottammare. De Carli: “Ottima scelta quella di presentarsi soli alle elezioni”

“Siamo pronti a presentarci alle prossime Elezioni Europee, senza tralasciare le comunali di Ascoli, Macerata e Pesaro”. A parlare è il coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia Mirko De Carli alla riunione con i responsabili e i militanti delle Marche che si è tenuta a Grottammare.

“A Grottammare – ha spiegato De Carli – grazie al nostro candidato Sindaco Giuliano Vagnoni, abbiamo ottenuto il consenso di quasi il 5% dei cittadini presentandoci da soli e questo dimostra che presentarsi in autonomia è la giusta direzione. Noi siamo un movimento con dei valori e siamo anche molto attenti e concreti verso i problemi dei cittadini. Oggi purtroppo, invece, regna in politica un irrazionalismo che affronta le situazioni “di pancia”. In politica, invece, servono cuore e ragione. Siamo pronti a dare risposte concrete ai problemi delle persone, sia a livello Nazionale, sia a livello Europeo. Vogliamo creare un’Europa dei popoli al posto di questa Europa dei mercati. Un’Europa di tutti, dove ci sia meno Stato e più società”.