Il ponte ciclopedonale tra San Benedetto e Martinsicuro si farà. Arriva il finanziamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica arriveranno 20 milioni di Euro alle Marche per nove investimenti strategici del Piano cultura e turismo.

“Per il Piceno – fa sapere il consigliere regionale Fabio Urbinati – altri 3 milioni per il recupero della vasca sudatoria di Acquasanta Terme e 1 milione per il recupero dell’ex convento di San Francesco a Monsampolo del Tronto. Inoltre 1,5 milioni sono destinati alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra Marche e Abruzzo in zona Sentina a San Benedetto del Tronto”.